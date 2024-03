Aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo Mercato di Tor Sapienza

Stamattina 7 marzo 2024 in via di Tor Sapienza il Presidente del V Municipio Mauro Caliste, accompagnato dagli assessori Sergio Scalia -(Patrimonio/urbanistica), Maura Lostia, vicepresidente e assessore LL.PP, Marco Ricci Commercio e dal Consigliere Marco Pietrosanti, Presidente commissione Commercio, hanno consegnato all’impresa aggiudicataria dell’appalto per costruire il Nuovo Mercato del Quartiere che andrà a sostituire quello abbandonato e fatiscente su viale Giorgio De Chirico.

Un Mercato che non è mai entrato nelle simpatie dei residenti, vuoi perché troppo decentrato rispetto al nucleo centrale dell’abitato e vuoi perché sovradimensionato e dispersivo. Presente anche tutto lo stato maggiore della UOT municipale con sede in via Giorgio Perlasca e l’ex consigliere pentastellato Umberto Placci che durante l’amministrazione Boccuzzi riportò in discussione la necessità della realizzazione del nuovo plateatico mercatale, una necessità e un progetto che parte nientemeno nel 2001, poi si sono susseguite varie vicissitudini politiche, ostacoli delle burocrazie e non ultima quella del Genio Civile senza la cui approvazione non è possibile procedere ad alcuna realizzazione di opere pubbliche.

Dovrebbero durare 180 giorni i lavori per la realizzazione di 15 Box vendita e tutta l’impiantistica necessaria. Al momento a causa dell’aumento dei costi post Covid19 non sarà possibile procedere alla realizzazione di una comoda e indispensabile copertura e magari di un impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica, da qui l’impegno sia del presidente Caliste che dell’Assessore Ricci ad operare già dai prossimi mesi per completare nel miglior modo possibile un’opera attesa ormai da ben 23 anni.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati