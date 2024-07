Cantieri stradali a Roma: interventi estivi e modifiche alla viabilità. Tutte le info

Roma è un cantiere a cielo aperto in queste settimane, con numerosi interventi stradali in corso sia nel centro città che nelle periferie. Roma Servizi per la Mobilità informa i cittadini sulle chiusure, i divieti di sosta e le deviazioni del trasporto pubblico per evitare disagi. Ecco un aggiornamento sui lavori in corso.

Via Giulia: Dall’11 luglio, è in corso una riqualificazione delle pavimentazioni in vista del Giubileo. Il transito è vietato tra largo dei Fiorentini e via dei Cimatori fino a martedì 16 luglio.

Su largo dei Fiorentini, il divieto di sosta h24 con zona rimozione è in vigore tra largo degli Orbitelli e via Giulia, e la sosta è vietata anche su largo e vicolo degli Orbitelli.

Trastevere: Il dipartimento tutela ambientale sta intervenendo sulle alberature e sulle piccole aree verdi tra viale Trastevere, piazza Mastai e piazza Sonnino.

I lavori sono iniziati alla mezzanotte del 13 luglio e termineranno alla mezzanotte del 15 luglio, con divieti di sosta intermittenti in piazza Sonnino. Stessa situazione su viale Trastevere, all’altezza di via Morosini in direzione via Saffi e piazza Belli, così come su piazza Mastai.

Il 15 luglio, dalle 7 alle 17, la corsia laterale di piazza Belli in direzione via Saffi sarà chiusa al traffico, così come la corsia laterale destra di piazza Sonnino in direzione via Saffi, tra piazza Belli e viale di Trastevere. Chiusure simili interesseranno viale Trastevere, tra piazza Sonnino e via Aurelio Saffi, e la corsia in direzione Ponte Garibaldi, tra largo da Feltre (Ministero dell’Istruzione) e piazza Sidney Sonnino.

Via Appia Antica: La manutenzione stradale, a cura del dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, è iniziata l’8 luglio e i cantieri sono attivi dalle 22 alle 5:30 fino a cessata esigenza. La linea circolare 118 è deviata: i bus provenienti dal capolinea “Quintili” proseguono lungo via Ardeatina, via delle Sette Chiese, piazza dei Navigatori, via Colombo, poi Porta San Sebastiano, via di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo, inversione di marcia all’altezza della Regione Lazio, via Ardeatina e via Appia Antica.

Via dei Monti Tiburtini: Lavori in corso e restringimenti di carreggiata all’altezza dell’ospedale Sandro Pertini.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito di Roma Servizi per la Mobilità. Preparatevi a modifiche della viabilità e possibili disagi, ma ricordate che questi interventi sono cruciali per migliorare la nostra città.

