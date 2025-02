Ardea, arrestato 59enne per detenzione di arma clandestina: era una pistola scacciacani modificata

I Carabinieri della Compagnia di Anzio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, hanno arrestato un 59enne di Ardea, gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di arma clandestina.

Il controllo e la scoperta dell’arma

L’uomo era stato fermato a Montagnano di Ardea durante un servizio mirato a prevenire reati contro il patrimonio nella zona, effettuato a dicembre 2024.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri avevano trovato e sequestrato una pistola scacciacani, che presentava modifiche sospette su alcune componenti meccaniche.

L’analisi balistica e la conferma della pericolosità

Una perizia balistica, condotta da un esperto nominato dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha rivelato che l’arma era stata modificata e risultava potenzialmente idonea a sparare cartucce calibro 9 mm. Per questo motivo è stata classificata come arma clandestina, in quanto priva di matricola.

L’arresto e la misura cautelare

Considerata la gravità del reato e i gravi indizi di colpevolezza, la Procura di Velletri ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il 59enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

