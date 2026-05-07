Ardea, benessere low cost grazie al “filo diretto” con il contatore pubblico

Relax, trattamenti estetici e vasche idromassaggio alimentati illegalmente attraverso un collegamento diretto alla rete pubblica. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Anzio durante una serie di controlli sul litorale romano che hanno portato alla denuncia della titolare di un centro benessere ad Ardea e alla sospensione di un’attività ricettiva della zona.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la donna avrebbe collegato abusivamente l’impianto elettrico della spa a un contatore Enel installato sulla strada, bypassando di fatto i consumi regolari dell’attività.

Un sistema che, secondo i militari, andava avanti dalla fine dello scorso anno e che avrebbe consentito un risparmio illecito di circa mille euro sulle bollette.

Per la titolare è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di furto aggravato continuato.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli straordinari predisposto dai Carabinieri in vista dell’avvio della stagione estiva. I militari, affiancati dagli specialisti del Nas e del Nil di Roma, hanno passato al setaccio strutture ricettive, attività commerciali e centri dedicati al tempo libero lungo il litorale.

Nel corso delle verifiche è finita sotto la lente anche una struttura alberghiera con piscine all’aperto. Qui gli ispettori hanno riscontrato la presenza di lavoratori impiegati senza regolare contratto, circostanza che ha fatto scattare l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato irregolarità sul fronte igienico-sanitario e carenze nell’applicazione delle procedure previste dal protocollo Haccp per la sicurezza alimentare.

Per la legale rappresentante della struttura, residente a Roma, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 12mila euro.

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