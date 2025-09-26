Artena, quercia di 25 metri crolla sul tetto di una case: paura per tredici persone

Momenti di Paura nella notte ad Artena, in provincia di Roma, quando una maestosa quercia di quasi 25 metri è crollata, adagiandosi sul tetto di una abitazione.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 26 settembre, gettando nel panico il quartiere di via di Casa Colonnella.

La pianta, secolare e situata all’interno di una proprietà disabitata, ha ceduto improvvisamente, finendo a ridosso di un’altra casa dove vivono tre nuclei familiari per un totale di tredici persone, fortunatamente tutte illese.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Artena e i vigili del fuoco, che hanno dichiarato inagibile l’intera area in attesa della rimozione dell’albero. Personale specializzato sta ora verificando se la struttura portante dell’abitazione abbia subito danni.

Per rimuovere il tronco di dimensioni eccezionali è stato richiesto l’intervento dei militari della stazione forestale di Segni, chiamati a gestire l’operazione con tutte le cautele necessarie.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.