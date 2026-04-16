Ostia, operazione decoro della Polizia Locale sulla spiaggia del lungomare Toscanelli

Intervento mattutino sul litorale romano per il ripristino del decoro urbano. Intorno alle 8.30 di questa mattina, sul Lungomare Paolo Toscanelli, è scattata un’operazione mirata all’interno di uno stabilimento balneare e nell’area di spiaggia libera adiacente.

Nel mirino degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, la presenza di tende improvvisate, giacigli e materiali di fortuna collocati sia sulle pedane di accesso alle cabine sia sull’arenile.

Durante l’intervento sono state identificate tre persone, due uomini e una donna, tutti italiani, di età compresa tra i 35 e i 50 anni. Ai tre è stata offerta una sistemazione alternativa attraverso la Sala Operativa Sociale, presente sul posto, ma l’assistenza è stata rifiutata.

Contestualmente, gli operatori di AMA hanno avviato le operazioni di pulizia, rimuovendo rifiuti e materiali accumulati e riportando l’area alle condizioni originarie.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo e tutela del decoro lungo il litorale, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a situazioni di degrado.

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