Blitz “Alto Impatto” tra Roma Nord e Mentana: 5 locali chiusi e pioggia di multe per 13mila euro

Controlli a tappeto tra Roma nord-est e hinterland, con un dispositivo interforze che ha passato al setaccio attività commerciali e strade, fino a spingersi nel territorio di Mentana.

Un’operazione ad “alto impatto”, coordinata dalla Questura di Roma e guidata dal III Distretto Fidene-Serpentara, che ha restituito un quadro fatto di irregolarità diffuse e interventi immediati.

In campo agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza, operatori della Polizia Locale di Roma Capitale e ispettori della Asl, impegnati su più fronti: dal controllo del territorio alle verifiche amministrative, fino alle ispezioni sanitarie.

Sospensioni e sanzioni

Il bilancio parla chiaro: 46 persone identificate, cinque attività sospese e oltre 13mila euro di sanzioni. Nel mirino sono finite diverse tipologie di esercizi — bar, ristoranti, sale scommesse e negozi — dove gli accertamenti hanno fatto emergere una rete di irregolarità.

Tra le criticità riscontrate, lavoratori non in regola, violazioni fiscali e carenze sul piano igienico-sanitario. In alcuni casi, le violazioni hanno portato a provvedimenti immediati, con la sospensione delle attività e l’avvio di procedure per la possibile chiusura definitiva.

Contraffazione e sicurezza alimentare

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 1.400 articoli contraffatti, con denunce legate al commercio illecito. Parallelamente, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza alimentare: gli ispettori hanno rilevato, in più esercizi, gravi mancanze strutturali e il mancato rispetto delle norme di autocontrollo.

Irregolarità che hanno fatto scattare sanzioni e prescrizioni, fino alla sospensione immediata nei casi più critici.

Il caso Mentana

Proprio a Mentana, un controllo congiunto ha portato alla chiusura immediata di un’attività trovata in condizioni igienico-sanitarie giudicate incompatibili con la prosecuzione dell’esercizio. A questo si sono aggiunte ulteriori contestazioni sul piano amministrativo e lavorativo.

Presidio del territorio

Non solo controlli commerciali. L’operazione ha incluso anche un rafforzamento della presenza sul territorio, in particolare nella zona di Sacco Pastore, dove sono stati intensificati i servizi di prevenzione e le verifiche su soggetti sottoposti a misure cautelari.