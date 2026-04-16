Pietralata, fine di un incubo: l’incrocio killer cambia volto

A Pietralata il traguardo è ormai a portata di mano. Entro la fine di aprile si chiuderà il cantiere che ha ridisegnato uno degli incroci più pericolosi del quadrante: quello tra via di Pietralata e via dell’Acqua Marcia, da anni inserito tra i punti neri della viabilità cittadina.

Un intervento atteso, inserito nel piano di riqualificazione dei “Black Point” promosso da Roma Capitale e realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, che punta a ridurre il rischio incidenti e restituire sicurezza a un tratto di strada spesso teatro di criticità.

Il quartiere ritrova il marciapiede

Ma la vera svolta, per chi vive ogni giorno Pietralata, è un’altra: la comparsa di un marciapiede dove per decenni non c’era nulla. Un’assenza che ha costretto intere generazioni a muoversi ai margini della carreggiata, senza protezioni.

Ora, il nuovo percorso pedonale consente di attraversare in sicurezza e collega finalmente i due lati della strada. Non solo: i marciapiedi esistenti sono stati ampliati e adeguati, con interventi mirati a eliminare le barriere architettoniche e rendere l’area accessibile anche alle persone con mobilità ridotta.

Meno spazio alle auto, più sicurezza

Il progetto segue una logica precisa: rallentare il traffico per proteggere chi si muove a piedi. L’allargamento degli spazi pedonali ha ridotto la carreggiata, inducendo gli automobilisti a moderare la velocità.

A completare l’intervento, un nuovo attraversamento protetto all’incrocio con via Flora, che mette in sicurezza un ulteriore punto sensibile del quartiere.

Un intervento che convince

Dopo anni di attese, il cantiere sembra aver centrato l’obiettivo: migliorare la vivibilità senza stravolgere l’equilibrio della zona. Un risultato che, a differenza di altri interventi recenti, non ha acceso particolari polemiche.

Soddisfazione espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici del IV Municipio, Dino Bacchetti, che parla di un segnale concreto per un quartiere rimasto troppo a lungo ai margini.

Con la chiusura dei lavori, l’incrocio cambia volto: da punto critico a spazio più ordinato e sicuro. Un piccolo tassello, ma significativo, nel processo di riqualificazione di una periferia che chiede da anni attenzione e interventi reali.

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