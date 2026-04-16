Shopping “schermato” e un tesoro in hotel: diciannovenne arrestato dai Carabinieri tra le boutique del Centro

Ha scelto il momento e il luogo meno opportuni per mettere a segno l’ennesimo colpo. Un cittadino spagnolo di 19 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, proprio mentre la piazza era presidiata dai militari per le celebrazioni della “Giornata del Made in Italy”.

Il giovane, ora gravemente indiziato di furto aggravato, è stato tradito dalla fretta: la sua fuga precipitosa da una delle esclusive boutique della piazza non è sfuggita agli uomini dell’Arma, che lo hanno rincorso e bloccato tra la folla di turisti e visitatori.

La borsa da 2.800 euro e il trucco del “blindaggio”

Al momento del fermo, il ragazzo nascondeva una borsa da donna del valore di circa 2.800 euro. Per eludere i sistemi di sorveglianza e i sensori anti-taccheggio del negozio, il diciannovenne aveva utilizzato una borsa schermata, una tecnica classica dei professionisti del furto che permette di neutralizzare i segnali delle placche magnetiche.

La camera del “tesoro”: borse e profumi di lusso

Ma la sorpresa più grande per i Carabinieri del Comando Provinciale è arrivata poche ore dopo. Estendendo le indagini alla struttura ricettiva dove il giovane alloggiava, i militari hanno scoperto un vero e proprio magazzino della refurtiva.

All’interno della camera sono stati rinvenuti e sequestrati:

Accessori di lusso: Altre due borse da donna di grandi firme e due portafogli coordinati.

Beauty e stile: Due confezioni di profumi pregiati e un paio di occhiali da sole griffati.

Tutto il materiale, considerato provento di precedenti colpi messi a segno nelle vie dello shopping del Centro Storico, è stato sequestrato per essere restituito ai legittimi proprietari non appena verrà accertata la provenienza esatta dei singoli lotti.

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