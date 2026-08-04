Auto rubata, spada nel bagagliaio e coltello a scatto: tre denunciati nella notte a Tor Bella Monaca

Giro di vite sui controlli notturni nei quartieri caldi della periferia est romana. Un fermo di routine effettuato dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale si è trasformato in un’operazione d’impatto con il recupero di una vettura rubata, il sequestro di due armi da taglio e la denuncia a piede libero di tre persone.

L’episodio si è consumato nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Tor Bella Monaca. Gli agenti del VI Gruppo Torri, impegnati nel pattugliamento del territorio, hanno intercettato e fermato per un controllo una Volkswagen Up con tre persone a bordo, che procedeva lungo via di Tor Bella Monaca, proprio all’incrocio con via di Torrenova.

Senza patente, senza assicurazione e su un’auto rubata

I primi riscontri a bordo strada hanno subito mostrato la gravità della situazione. Il conducente dell’utilitaria è risultato del tutto sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, un’infrazione per la quale era tra l’altro già stato pizzicato e sanzionato in passato. A peggiorare la posizione del veicolo vi era anche la totale mancanza della copertura assicurativa Rca.

Gli esami incrociati sui terminali della sala operativa hanno poi rivelato il tassello principale: la vettura su cui viaggiava il trio era stata rubata lo scorso 23 luglio, data in cui la proprietaria ne aveva denunciato la scomparsa presso un posto di polizia.

Il ritrovamento di spada e coltello a scatto

Scattato l’accompagnamento negli uffici del VI Gruppo per i rilievi fotodattiloscopici e gli approfondimenti del caso, gli agenti hanno perquisito minuziosamente l’abitacolo dell’auto. Dal controllo è spuntato un vero e proprio piccolo “arsenale”:

Una spada con lama di circa 78 centimetri.

Un coltello a scatto con una lama di circa 10 centimetri.

Dagli accertamenti sul profilo dei tre fermati sono emersi ulteriori elementi: due di loro risultavano già sottoposti a misure cautelari personali, mentre chi si trovava al volante stava apertamente violando la misura dell’obbligo di dimora a cui era vincolato.

Scattano le denunce, l’auto torna alla proprietaria

A conclusione delle operazioni, i tre occupanti dell’auto sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Per il guidatore si è aggiunta l’ulteriore denuncia per la reiterazione della guida senza patente. Espletate le formalità di rito, la Volkswagen Up è stata restituita alla legittima proprietaria.

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