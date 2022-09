Avviso ai cittadini dei quadranti Tiburtino III e Portonaccio

“Oggi, 7 settembre 2022, in via Mozart (quadrante Tiburtino III), parte l’intervento sperimentale di recupero della funzionalità delle prestazioni stradali eseguito con posa di membrana bituminosa a sigillatura delle ragnature, alla risagomatura e formazione di tappeto di usura di spessore pari a 8/9 mm.

Dati tecnici:

La membrana è composta da una miscela di emulsione bituminosa modificata ed additivata con rigenerante, pietrischetto bitumato di pezzatura 2/5 o 2/8, filler di natura minerale ed acqua di pretrattamento, prodotto e posto in opera da macchina impastatrice/stenditrice semiautomatica.

I lavori si concluderanno con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale”.

Così in una nota l’assessore ai LL.PP. delIV Municipio Nino Bacchetti”

“Per Via Beniamino De Ritis (quadrante Portonaccio) – prosegue la nota – la fine dei lavori di ripristino del manto stradale del tratto centrale è invece prevista per il 15 settembre 2022.

La posa in opera degli strati di binder e del tappetino di usura è stata preceduta dall’esecuzione in opera di un doppio strato di guaina protetto da una miscela di materiale betonabile idoneo a garantire l’impermeabilità delle sottostanti attività commerciali.

Seguirà a completamento il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale”.