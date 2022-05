Bacchetti: al via lavori di ripristino manto stradale di viale Sacco e Vanzetti

Nella pagina Facebook dell’assessore ai lavori pubblici del IV Municipio Dino Bacchetti, leggiamo:

«Comunicazione di servizio per i cittadini del quadrante COLLI ANIENE.

Sono al via i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di viale Sacco e Vanzetti nel tratto compreso tra il mercato Colli Aniene sud/rotatoria via Grotta di Gregna e via Giuseppe Scalarini, direzione viale Palmiro Togliatti.

Si comincia la sera di mercoledì 25.5.2022 dalle ore 20:00 con cantierizzazione notturna per minimizzare il disagio.

Seguiranno interventi parziali di ripristino sulla pavimentazione stradale del restante tratto fino a viale Palmiro Togliatti.

Scheda tecnica: la carreggiata sarà interessata per una prondità media di fresatura di 12 centimetri. Posto in opera lo strato di binder, si provvederà al completamento del pacchetto stradale con la posa del manto di usura (spessore medio 3 cm) e segnaletica stradale.

Si raccomanda di osservare la segnaletica temporanea di divieto di fermata nei tratti sopra indicati al fine di una celere esecuzione dei lavori».

