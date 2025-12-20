Bancarelle, mercati ed edicole: il Municipio I ridisegna il commercio tra decoro e lavoro

Decoro urbano e tutela dei posti di lavoro: sono state queste le due stelle polari che hanno guidato il lavoro dell’Assessorato al Commercio del Municipio I Roma Centro nel percorso di riordino del settore.

Un lavoro complesso, avviato partendo da una situazione estremamente critica, con quasi 300 postazioni incompatibili, che rischiavano di essere cancellate.

Grazie a un’attività articolata e a un confronto costante, anche attraverso le associazioni di categoria, le postazioni incompatibili sono state ridotte a circa 130, consentendo di recuperare e ottimizzare circa 150 postazioni. Un risultato che coniuga legalità, riordino e salvaguardia occupazionale.

Tra i punti qualificanti del bilancio, il rilancio dei mercati del Municipio I: tutti i posti liberi verranno messi a bando con l’obiettivo di variare la merceologia, riportando nei mercati una maggiore presenza di alimentare, prodotti di qualità e biologici, rafforzando il loro ruolo di presidio economico e sociale nei quartieri del centro storico.

Importante anche il lavoro sul riordino delle bancarelle, che permetterà di liberare piazze e luoghi iconici del Municipio I Roma Centro come Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, Piazza Navona, Piazza Pia e l’area di Castel Sant’Angelo. In altri casi vengono invece confermati e cristallizzati spostamenti già effettuati negli anni passati, garantendo stabilità agli operatori.

Prosegue inoltre il piano di delocalizzazione: da via Giulio Cesare a via Barletta, fino al completamento dello spostamento delle bancarelle da via di Rienzo verso via Virgilio. Confermato anche lo spostamento da via Ottaviano a via Barletta, con la conseguente liberazione di assi strategici del centro storico, come via della Vite.

Sul fronte delle edicole, restano oggi 15 postazioni incompatibili nel territorio del Municipio I.

L’Amministrazione municipale aprirà un nuovo tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per individuare soluzioni condivise, tenendo conto che diverse edicole risultano chiuse da anni e che alcune non sono più edicole, come nei casi di via Sora e via della Pace, già demolite.

“Il bilancio del lavoro svolto sul commercio nel Municipio I Roma Centro dimostra che è possibile tenere insieme riordino, decoro urbano e tutela dei posti di lavoro”, afferma l’ass. al Commercio Jacopo Scatà. “Siamo partiti da una condizione estremamente complessa, con centinaia di postazioni incompatibili, e attraverso un percorso di confronto e di responsabilità siamo riusciti a ridurre in modo significativo le criticità. Parallelamente stiamo rilanciando i mercati e intervenendo sulle bancarelle e sulle edicole, restituendo qualità e ordine a piazze e strade centrali del Municipio I”.

