Battaglia (PD): “Riqualificazione mercato via Sannio, attesa da decenni, ora si fa”

“Finalmente lo storico mercato di via Sannio va verso una nuova vita. Da decenni questo spazio caro ai romani, animato da tanti operatori commerciali, alcuni attivi addirittura dagli anni ’60, posto in un’area centrale e di pregio della Capitale, nel VII Municipio, si avvia a una riqualificazione profonda. Oggi il sindaco Gualtieri ha condotto un sopralluogo per raccontare gli interventi di trasformazione che interesseranno l’area e che si integrano con quelli di Caput Mundi sulle Mura Aureliane, con nuovi spazi verdi e un approccio innovativo. Questo è un impegno che questa amministrazione si dà a portare a termine nei tempi previsti questa opera importantissima per tutti.”

Lo dichiara la consigliera capitolina dem e presidente della commissione Cultura e Lavoro Erica Battaglia.