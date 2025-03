Blitz a Centocelle e Gordiani: denunce, sanzioni e attività irregolari smascherate

Un’operazione coordinata di controllo straordinario ha scosso oggi i quartieri di Centocelle e Gordiani, con i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, insieme a diverse forze specializzate, impegnati in un’intensa attività di prevenzione contro la criminalità diffusa e il degrado urbano. Il bilancio dell’operazione è subito evidente: due persone denunciate, diverse violazioni amministrative e sanzioni a due attività commerciali della zona.

Tutto è iniziato con una serie di controlli mirati in piazza dei Mirti, una delle aree più sensibili di Centocelle. I Carabinieri hanno subito intercettato un 28enne di origini bosniache, trovato in possesso di un coltello a serramanico senza alcuna giustificazione.

Una violazione grave, che ha portato alla denuncia immediata del giovane per possesso ingiustificato di armi, un segnale chiaro della volontà di mantenere alta l’attenzione contro la microcriminalità nella zona.

Poco dopo, il blitz ha preso una piega ancora più incisiva. Un posto di controllo effettuato dai militari ha portato alla denuncia di un cittadino tedesco di 35 anni, che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test mentre era alla guida del suo veicolo.

Nonostante il comportamento ostile, la legge è stata applicata con fermezza, e il conducente è stato denunciato per il suo rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

Non solo crimini violenti e alcol: l’operazione ha fatto luce anche su irregolarità amministrative che coinvolgono attività commerciali. In via dei Platani, i Carabinieri hanno multato due titolari di attività locali, responsabili di non aver rispettato le normative sull’autocontrollo nella gestione degli alimenti.

La multa per ciascuno ammonta a ben 1.500 euro, una penalità che sottolinea l’importanza del rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

Inoltre, l’attività di controllo ha coinvolto anche la lotta contro l’uso di stupefacenti. Quattro persone, sorprese in possesso di modiche quantità di hashish, sono state segnalate alla Prefettura.

Un’ulteriore dimostrazione dell’intensivo monitoraggio delle strade e dei comportamenti sospetti, volto a garantire sicurezza e legalità nel cuore di una zona storicamente delicata.

Complessivamente, durante l’operazione sono state identificate 95 persone, controllati 70 veicoli e svolti numerosi posti di controllo. Il risultato? Multa totale per oltre 1.400 euro, segnalazioni, denunce e un quadro chiaro di una situazione in continuo monitoraggio.

