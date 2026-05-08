Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Blitz a Torre Maura: via delle Canapiglie liberata dal degrado. Sequestri e bonifica nel cuore del VI Municipio

Il controllo del territorio è partito dalla verifica della sicurezza stradale, portando alla luce un panorama di diffusa illegalità

C.F. - 8 Maggio 2026

Un’operazione massiccia, coordinata punto su punto per rispondere alle grida d’aiuto dei residenti. Mercoledì 6 maggio, via delle Canapiglie, nel quartiere Torre Maura, è stata il teatro di un intervento congiunto che ha visto schierati gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, la Polizia di Stato e le squadre operative di Ama e Ater.

L’obiettivo: ripristinare legalità e decoro in un quadrante troppo a lungo ostaggio di abbandono e irregolarità.

Tolleranza zero sulle strade: raffica di sequestri

Il controllo del territorio è partito dalla verifica della sicurezza stradale, portando alla luce un panorama di diffusa illegalità. Gli agenti hanno messo i sigilli a oltre dieci veicoli.

Nel dettaglio:

Confische immediate: Due auto, già precedentemente sequestrate, sono state confiscate perché i proprietari avevano violato gli obblighi di custodia.

Senza assicurazione: Undici mezzi sono stati portati via perché privi della copertura Rc Auto obbligatoria.

Appropriazione indebita: Individuato e sequestrato un veicolo che risultava denunciato per appropriazione indebita.

Fermo amministrativo: Sanzionato un automobilista che circolava nonostante il blocco fiscale del mezzo.

Guerra alle “auto fantasma” e ai rottami

L’operazione ha affrontato di petto il fenomeno dei veicoli abbandonati, vere e proprie discariche a cielo aperto che deturpano il paesaggio urbano e minacciano la salute pubblica.

Sono state avviate le procedure di rimozione per tre auto e un motociclo, ridotti a carcasse bruciate o privi di componenti essenziali. Questi rottami, oltre a sottrarre parcheggi legali, costituivano un potenziale pericolo per l’incolumità dei passanti e per l’ambiente.

Bonifica totale: via 5 metri cubi di rifiuti

Parallelamente ai verbali, è entrata in azione la task force dell’Ama. L’intervento di pulizia straordinaria ha permesso di rimuovere circa cinque metri cubi di rifiuti urbani.

La bonifica non si è limitata ai sacchetti di immondizia: sono stati prelevati numerosi rifiuti speciali e pericolosi, tra cui pneumatici usati e batterie esauste, abbandonati negli spazi comuni e pronti a inquinare il suolo.

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