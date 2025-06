Blitz ad Albano Laziale: occupazioni abusive, furti di corrente e droga tra le case popolari

Circa cinquanta Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, supportati dalla Polizia Locale e dai tecnici Enel, hanno dato il via a un maxi blitz nelle palazzine popolari di via Prato, ad Albano Laziale.

Un’operazione ad ampio raggio, mirata a fare luce su anni di degrado e abusi, in un complesso dove vivono oltre settanta famiglie.

Un controllo straordinario — e necessario — che ha portato a galla un quadro preoccupante: occupazioni abusive, furti di energia elettrica e uso di sostanze stupefacenti.

Gli uomini in divisa, supportati da pattuglie e tecnici, hanno effettuato un vero e proprio censimento casa per casa, identificando oltre 130 persone. Un lavoro meticoloso, che ha consentito di far emergere irregolarità diffuse.

Cinque appartamenti occupati illegalmente

Cinque alloggi sono risultati occupati senza alcun titolo. Sei persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Velletri per occupazione abusiva.

In alcuni casi, si trattava di interi nuclei familiari entrati senza autorizzazione negli appartamenti di edilizia pubblica, proprietà del Comune di Roma.

Furto di energia: scoperto un allaccio abusivo

Ma l’episodio più grave è quello emerso durante il controllo dei contatori elettrici. In uno degli appartamenti occupati irregolarmente, i tecnici Enel e i Carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Un bypass artigianale collegava direttamente l’abitazione alla linea, eludendo completamente il sistema di calcolo dei consumi.

A finire denunciati per furto aggravato di energia una giovane coppia di 26 e 27 anni, entrambi abusivi nell’appartamento.

Secondo gli investigatori, i due sarebbero anche contigui a un noto clan criminale romano attivo tra Roma e i Castelli. Una connessione che apre scenari inquietanti su eventuali infiltrazioni del crimine organizzato anche nei tessuti residenziali delle periferie.

Droga tra i cortili: sette giovani segnalati

Durante le perquisizioni nei cortili e nei locali comuni del complesso, sono stati sorpresi sette giovani con hashish per un totale di circa 40 grammi. Per tutti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Roma per uso personale di stupefacenti.

