Blitz alla Stazione Termini, in campo anche i Paracadutisti del “Tuscania”: raffica di arresti tra scippi e latitanti

Un’offensiva corale per blindare lo snodo ferroviario più frequentato d’Italia e restituire sicurezza a turisti, viaggiatori e cittadini.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un imponente servizio straordinario di controllo del territorio in tutte le aree adiacenti alla Stazione Termini, impiegando assetti d’élite e rinforzi inviati dal Comando Generale dell’Arma, tra cui gli uomini e i mezzi del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e le unità del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

L’operazione ad alto impatto rientra nel solco delle direttive strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, mirate a debellare la microcriminalità predatoria e il degrado nell’area dello scalo.

Mani nelle borse dei turisti e cellulari rubati: la catena degli arresti

L’azione dei Carabinieri si è concentrata sul contrasto immediato ai reati ai danni dei viaggiatori in transito. Numerosi i blitz messi a segno dai vari reparti sul campo:

In via Giolitti: I Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto hanno bloccato e arrestato due cittadini cileni di 27 e 29 anni, pregiudicati e senza fissa dimora, sorpresi subito dopo aver sottratto la borsa a una turista straniera seduta all’interno di un fast food.

In piazza dell’Esquilino: La Stazione Roma Quirinale ha arrestato un 27enne algerino che aveva appena strappato lo smartphone dalle mani di un tassista di servizio.

Al Forum Termini e alle biglietterie: I militari del Nucleo Scalo Termini hanno ammanettato un 29enne marocchino dopo il furto di telefono e power bank a una turista, fermando poco dopo all’interno di un negozio della galleria commerciale un 63enne romano sorpreso a rubare cosmetici per oltre 100 euro.

Tutta la refurtiva asportata nel corso delle varie aggressioni e borseggi è stata interamente recuperata e restituita alle legittime vittime.

Carte di credito illecite, droga e il “cavallo di ritorno”

I controlli a raggio convergente si sono spinti anche nelle vie adiacenti allo scalo ferroviario.

In via Gioberti un 27enne egiziano è stato fermato e trovato in possesso di due carte di credito e di pagamento intestate a terzi, mentre la Stazione Roma Macao ha arrestato un 20enne tunisino sorpreso a cedere una dose di morfina a un acquirente (poi segnalato alla Prefettura).

Sempre in via Giolitti è scattata la denuncia a piede libero per un romano di 43 anni, sorpreso in flagranza mentre tentava di mettere in atto il classico “cavallo di ritorno”: aveva preteso 50 euro dal proprietario di un veicolo rubato per consentirne la restituzione.

Due latitanti catturati e maxi-verifiche sugli autobus ATAC

Nel corso dell’operazione, la rete delle identificazioni ha permesso di scovare anche due soggetti colpiti da ordini di carcerazione pendenti:

In viale Enrico De Nicola i militari hanno arrestato un 56enne originario di Novara, destinatario di un provvedimento del Tribunale di Asti per una pena residua di 8 mesi.

In piazza dei Cinquecento è invece finito in manette un 18enne egiziano, su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per scontare un mese e 18 giorni di reclusione.

L’attività si è infine trasferita a bordo del trasporto pubblico: con l’ausilio dei verificatori ATAC sono stati ispezionati circa 80 autobus in transito nel piazzale della stazione, elevando 23 sanzioni ad altrettanti passeggeri sprovvisti di biglietto.

Nel complesso sono state identificate oltre 400 persone (di cui 173 straniere e 120 con precedenti di polizia). Dai comandi dell’Arma confermano che i servizi ad alto impatto con i paracadutisti del “Tuscania” proseguiranno anche nei prossimi giorni in altri quartieri sensibili della Capitale.

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