Blitz all’EUR e Laurentino 38: arrestate due sorelle rapinatrici

Un nuovo blitz all’alba, pattuglie sulle arterie principali e controlli serrati nei punti nevralgici dei quartieri. L’offensiva delle forze dell’ordine nelle periferie sud della Capitale prosegue senza tregua.

Nella giornata di oggi, 17 febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Roma Eur hanno passato al setaccio Laurentino 38, Cecchignola e Fonte Ostiense, nell’ambito delle direttive impartite dal prefetto Lamberto Giannini per rafforzare legalità e decoro urbano nelle aree più esposte.

Il bilancio è significativo: due arresti su provvedimento dell’autorità giudiziaria, tre denunce per furto e ricettazione e un imponente dispositivo di controllo del territorio che ha coinvolto centinaia di cittadini.

Arresti: due sorelle in carcere

L’intervento più rilevante ha riguardato l’esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti di due sorelle romane.

La più giovane, 21 anni, dovrà scontare una condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Per la 31enne, invece, la pena è di 11 mesi, sempre per rapina aggravata.

Entrambe sono state accompagnate presso la casa circondariale di Carcere di Rebibbia, sezione femminile.

Furti nei centri commerciali

I controlli si sono concentrati anche nell’area commerciale lungo via Laurentina, dove i militari hanno denunciato a piede libero tre persone – una coppia di coniugi peruviani e una donna albanese – sorprese con diversi capi d’abbigliamento appena sottratti da un negozio.

La merce è stata recuperata e restituita al titolare dell’esercizio commerciale.

Posti di blocco e droga

Massiccia anche l’attività sul fronte della prevenzione stradale e del contrasto al consumo di stupefacenti.

Oltre 100 i veicoli controllati, 159 le persone identificate. Le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada ammontano complessivamente a 2.591 euro.

Sei persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti: sequestrati circa 30 grammi di hashish e una dose di cocaina, detenuti per uso personale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.