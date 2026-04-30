Blitz all’EUR: sequestrata una nota struttura per eventi. Sigilli della Polizia Locale

Un’area destinata a grandi eventi e spettacoli nel quartiere EUR è finita sotto sequestro preventivo su disposizione del Giudice per le indagini preliminari di Roma.

L’intervento è stato eseguito nella giornata di ieri dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito delle verifiche coordinate dall’VIII Dipartimento della Procura.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la struttura — di dimensioni rilevanti e concepita per ospitare pubblico e manifestazioni — sarebbe stata realizzata in assenza dei necessari titoli urbanistici e senza il nulla osta della Soprintendenza competente per l’area.

Al termine delle attività di controllo e dei rilievi sullo stato dei luoghi, gli agenti hanno proceduto all’apposizione dei sigilli, dando esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo.

Contestualmente sono state denunciate le persone ritenute a vario titolo coinvolte nella vicenda, con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Testo unico dell’edilizia e dal Codice dei beni culturali.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di controlli sui pubblici esercizi e sulle strutture destinate all’intrattenimento, finalizzato a verificare il rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e di sicurezza.