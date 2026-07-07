Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Blitz anti-degrado alla stazione Trastevere: sgomberato e ripulito il tunnel pedonale

Rimosse masserizie, tende e sei metri cubi di immondizia. Le persone accampate rifiutano l'aiuto della Sala Operativa Sociale

Redazione - 7 Luglio 2026

Nuova stretta delle forze dell’ordine e dei servizi comunali per restituire decoro e sicurezza a uno dei nodi di scambio più frequentati della Capitale.

Questa mattina, martedì 7 luglio 2026, le squadre antidegrado sono tornate in azione nel fornice pedonale di via Volpato, lo storico tunnel di collegamento che scorre proprio sotto i binari della stazione ferroviaria di Roma Trastevere.

L’area, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti e dei pendolari per fenomeni di bivacco e microcriminalità, è stata interamente sgomberata, bonificata e riconsegnata alla cittadinanza.

L’operazione si è resa necessaria a causa del progressivo riformarsi di un insediamento abusivo di fortuna all’interno del sottopasso, con materassi e tende che ostruivano il regolare passaggio dei pedoni diretti ai treni o ai tram.

Blitz all’alba: identificazioni e il “no” ai dormitori

Il blitz è scattato alle prime luci del mattino. Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di identificazione, sul posto hanno operato in modo sinergico i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde, supportati dai colleghi dell’XI Gruppo Marconi, dagli agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri.

Insieme alle forze dell’ordine erano presenti gli operatori della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, incaricati di monitorare le fragilità e censire le persone senza fissa dimora che avevano trovato riparo nel tunnel per la notte. All’arrivo delle divise, gli occupanti si sono allontanati spontaneamente dall’area.

Gli assistenti sociali hanno offerto a tutti i presenti un percorso di inserimento e una sistemazione alternativa alloggiativa temporanea presso le strutture di accoglienza e i dormitori del Comune, ma le proposte di assistenza sono state sistematicamente rifiutate.

Rimosse sei tonnellate di rifiuti e banchine igienizzate

Subito dopo l’allontanamento degli abusivi, nel tunnel sono entrati i camioncini e gli operatori ecologici dell’Ama.

Le squadre della municipalizzata hanno dovuto rimuovere una mole imponente di sporcizia accumulatasi nelle ultime settimane: complessivamente sono stati portati via circa sei metri cubi di rifiuti e masserizie, tra cui giacigli improvvisati, materassi logori, coperte, utensili da cucina e centinaia di bottiglie di vetro abbandonate lungo le pareti del fornice.

Il ripristino dell’area: Al termine della rimozione dei rifiuti ingombranti, la carreggiata pedonale è stata interamente lavata e sanificata con l’utilizzo di idropulitrici a pressione.

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