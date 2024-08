Blitz dei carabinieri alla stazione Termini: arresti e sanzioni

Continuano i controlli serrati dei Carabinieri nell’area della Stazione Termini e nelle vie limitrofe. Nelle ultime ore, un 22enne italiano è stato arrestato per furto dopo essere stato sorpreso a rubare prodotti cosmetici per un valore di circa 160 euro da un negozio all’interno della stazione.

I militari hanno anche identificato e arrestato un 32enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

In via Amendola, due cittadini stranieri di 26 anni sono stati fermati per spaccio di droga, trovati in possesso di hashish e di 620 euro, considerati proventi dell’attività illecita.

In piazza dei Cinquecento, un 54enne è stato denunciato per il possesso di un coltello senza giustificato motivo.

Quattro cittadini italiani, di cui tre senza fissa dimora, sono stati sanzionati per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, ricevendo anche un ordine di allontanamento per 48 ore e una multa di 100 euro.

Infine, in piazza Indipendenza, quattro persone straniere senza fissa dimora sono state multate per bivacco in luoghi pubblici, con sanzioni amministrative di 500 euro ciascuno e un ordine di allontanamento per 48 ore.

