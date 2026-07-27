Blitz dei Carabinieri tra Cinecittà e Don Bosco: un arresto per la “cocaina rosa” e 7 denunce. Nel mirino anche i furbetti dell’Ater

Un giro di vite a tutto campo per contrastare la microcriminalità diffusa, la vendita di stupefacenti e i fenomeni di illegalità nei quartieri della periferia sud-est della Capitale.

Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà – affiancati dai colleghi della Compagnia Roma Casilina, dalle unità specializzate delle Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) del Nucleo Radiomobile e dal personale del Gruppo Forestale – hanno effettuato un maxi servizio straordinario di controllo tra i quartieri Cinecittà e Don Bosco, concentrandosi in particolar modo sull’asse di via Flavio Stilicone.

L’intervento si inserisce nella cornice operativa tracciata dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirata a incrementare il presidio nelle aree urbane sensibili e a prevenire i fenomeni di devianza giovanile.

Il bilancio finale parla di 1 persona arrestata in flagranza, 7 denunciate a piede libero, 6 segnalate in Prefettura come assuntori di droghe, oltre all’identificazione di 157 persone (48 delle quali con precedenti) e alla verifica su 61 veicoli, con sanzioni al Codice della Strada per circa 1.500 euro.

Un arresto per droga: spacciava anche la “cocaina rosa”

L’operazione ha portato alle manette per un 19enne di nazionalità colombiana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Fermato per un controllo d’iniziativa, il giovane è stato trovato in possesso di 15 dosi pronte allo spaccio contenenti un mix di sostanze: cocaina, marijuana e la cosiddetta “cocaina rosa” (tusi), per un peso complessivo di oltre 10 grammi. Il ragazzo è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Sette denunce: dagli occupanti Ater alle evasioni e ai caschi sharing

Sul fronte dei controlli anticrimine e del rispetto delle misure restrittive, i Carabinieri hanno deferito alla Procura di Roma sette persone per reati differenti:

Invasione di edifici pubblici: tre uomini (di 41, 24 e 19 anni) sono stati sorpresi mentre dimoravano abusivamente all’interno di un immobile di proprietà dell’ATER in via Francesco Gentile;

Ricettazione: denunciati due ragazzi romani di 24 anni trovati in possesso di due caschi protettivi sottratti a una nota flotta di mezzi in sharing;

Evasione: sanzionato un 39enne romanoSorpreso in strada fuori dagli orari consentiti dalla detenzione domiciliare, e un 40enne originario del Bangladesh, non trovato in casa durante il controllo di verifica.

Stangata al minimarket per le buste di plastica illegali

I controlli si sono estesi anche alla tutela dell’ambiente e del commercio con l’ausilio dei Carabinieri del Gruppo Forestale.

Durante l’ispezione ad un negozio di alimentari in via Licinio Morena, il titolare è stato sanzionato per aver messo in vendita sacchetti di plastica non biodegradabili né compostabili.

L’illecito ha comportato una maxi multa di 5.000 euro e il contestuale sequestro di tutto il materiale plastico fuorilegge.

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