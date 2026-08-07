Blitz tra Ostia, Acilia e Dragona: in campo elicottero, cinofili e Tuscania

Un’imponente dimostrazione di forza e presidio del territorio per riaffermare la presenza dello Stato nei quadranti storicamente più complessi del litorale romano.

Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno passato al setaccio i fortini dello spaccio e le aree sensibili della costa capitolina, schierando un dispositivo speciale che ha visto l’impiego dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, delle Aliquote di Primo Intervento (API) dell’Aeroporto di Fiumicino, dei cinofili di Santa Maria di Galeria e dell’elicottero decollato dalla base di Roma Urbe.

L’operazione ad alto impatto, condotta in stretta aderenza con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha concentrato il raggio d’azione tra piazza Gasparri, via Fasan, la zona dell’Idroscalo e il quartiere di Acilia, con particolare attenzione alle località di Dragona e San Giorgio.

Il bilancio del blitz: 9 manette, armi e carte d’identità senza chip

Il bilancio complessivo delle attività traccia una fotografia nitida del capillare lavoro di setaccio svolto dai militari dell’Arma: 9 persone arrestate e 14 denunciate a piede libero, a fronte di 217 soggetti identificati e 91 veicoli sottoposti a verifiche.

In manette sono finite tre persone sorprese in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (due ad Ostia e una ad Acilia), mentre per altri 6 soggetti si sono aperte le porte del carcere o dei domiciliari in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare pendenti, emesse dall’Autorità Giudiziaria.

Sul fronte delle denunce a piede libero, le pattuglie hanno intercettato una mappa variegata di illeciti:

Spaccio di droga: 4 persone denunciate per detenzione di stupefacenti;

Documenti falsificati: 2 soggetti sorpresi in possesso di Carte di Identità Elettroniche prive di microchip;

Armi e ricettazione: 3 denunce per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, 2 per ricettazione e 3 per appropriazione indebita.

Cocaina, crack e il tesoretto dello spaccio

Le perquisizioni domiciliari e i fiutate delle unità cinofile all’interno di androni, garage e nascondigli di fortuna hanno permesso di strappare alla piazza dello spaccio un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti: 250 grammi di cocaina, 15 grammi di crack, 51 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana.

Contestualmente, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro 12.000 euro in contanti, ritenuti il provento diretto delle transazioni di droga effettuate nelle ultime ore.

Sanzionati anche i consumatori: sono ben 31 le persone segnalate alla Prefettura di Roma come assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità per uso personale.

Posti di blocco e stangata sulle strade

L’operazione ha visto anche una stretta sui controlli alla circolazione stradale lungo le principali arterie d’accesso ad Ostia e ai quartieri dell’entroterra.

I posti di blocco predisposti dalle gazzelle dell’Arma hanno portato all’elevazione di 62 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di ben 28.271 euro.

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