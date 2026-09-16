Bollo auto, il governo cancella la tassa nel 2027: un veicolo a testa e tetto a 80 kW

Un’iniezione di ossigeno per i bilanci delle famiglie italiane ed una sforbiciata diretta alla tassazione sui beni di trasporto.

Nel pomeriggio di oggi il Consiglio dei Ministri ha licenziato la bozza del decreto che dispone l’esenzione totale dal pagamento del bollo automobilistico per l’intero anno 2027.

Il provvedimento, che andrà ad azzerare il tributo per circa 14,5 milioni di veicoli (pari a oltre il 70% del parco auto e moto attualmente in circolazione nel Paese), punta a ridurre il peso fiscale che grava sui mezzi utilizzati quotidianamente per gli spostamenti casa-lavoro.

«Con questo intervento l’esecutivo elimina una delle gabelle storicamente più invise ai cittadini», ha dichiarato la Premier Giorgia Meloni al termine della riunione di Palazzo Chigi, nel corso della quale è stata decisa anche la proroga con contestuale riduzione del taglio sulle accise del carburante diesel.

A chi spetta l’esenzione: la regola dei 80 kW e del veicolo unico

Il testo tecnico stabilisce precisi paletti di accesso alla misura per garantire che l’aiuto sia orientato prevalentemente verso le utilitarie e le cilindrate medio-basse:

Tetto di potenza a 80 kW: Per le autovetture (alimentate a benzina, gasolio o in modalità ibrida) la cancellazione del bollo spetta esclusivamente ai veicoli la cui potenza non superi gli 80 kW (pari a circa 108 cavalli).

Un solo mezzo per contribuente: L’agevolazione è strettamente personale e sarà concessa per un solo veicolo a persona fisica. Nel caso in cui un singolo cittadino risulti intestatario di più automobili rientranti sotto la soglia degli 80 kW, lo sconto fiscale verrà applicato d’ufficio al mezzo con la potenza inferiore. In caso di pari chilowatt, il beneficio andrà al veicolo che sconterebbe la tassa più esosa.

Ciclomotori e motocicli: L’esenzione s’estende all’intero comparto delle due ruote, a patto che il proprietario non stia già usufruendo del taglio del bollo per un’automobile. Anche tra i motocicli la scelta ricadrà sul mezzo meno potente o con il tributo teorico più basso; per i ciclomotori farà fede l’anzianità di prima immatricolazione (dando priorità al veicolo più datato).

Un fondo da 2,3 miliardi per rimborsare le Regioni

Trattandosi di un’imposta la cui entrata è tradizionalmente destinata alle casse regionali, lo Stato provvederà a ristorare interamente i bilanci territoriali per evitare ammanchi nei servizi locali.

Il decreto stanzia un trasferimento compensativo pari a 2.293,5 milioni di euro per il 2027, all’interno di una copertura finanziaria complessiva dell’operazione stimata in 2,362 miliardi di euro.

La misura troverà applicazione sull’intero territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa formale da intessere tra il governo e le singole autonomie locali.

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