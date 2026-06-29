Bomba carta ad Acilia sventra un palazzo, 30 evacuati. È caccia al racket delle intimidazioni

Un filo nero fatto di polvere da sparo e terrore sembra unire, nella stessa notte, due quadranti opposti della Capitale. Erano le 1:45 quando un boato violentissimo ha squarciato il silenzio di Acilia, frazione del litorale romano, svegliando di colpo un intero quartiere. Un ordigno ad alto potenziale è stato fatto brillare nell’androne di una palazzina in via Cosimo Rosselli.

Nemmeno il tempo di riprendersi dallo shock per le due bombe carta che, appena quindici minuti prima, avevano devastato un palazzo a Casal Bruciato, che Roma si è trovata a fare i conti con un secondo, identico incubo.

Il boato, l’inferno di fumo e lo sgombero nella notte

La bomba posizionata ad Acilia ha liberato una forza d’urto devastante. La fiammata e lo spostamento d’aria hanno letteralmente sventrato e divelto le porte blindate di due appartamenti situati al piano terra, sbriciolando l’intonaco delle pareti comuni e proiettando detriti ovunque.

Il rumore è stato talmente forte da essere avvertito a chilometri di distanza, spingendo decine di residenti delle strade limitrofe a riversarsi in strada in pigiama, convinti si trattasse di una scossa di terremoto o dell’esplosione di una conduttura del gas.

Miracolosamente, il bilancio finale non registra feriti o intossicati. Tuttavia, la paura è stata totale. Per garantire l’incolumità pubblica e verificare che la struttura non avesse subito lesioni strutturali, i Vigili del Fuoco hanno dovuto evacuare d’urgenza l’intero edificio.

Circa trenta persone, tra cui anziani e bambini, hanno passato la notte in strada, sorvegliando con il fiato sospeso il lavoro dei tecnici. Solo all’alba, dopo accurati controlli statici che hanno escluso lesioni ai pilastri portanti, le famiglie hanno potuto riprendere possesso dei propri appartamenti.

L’ombra della strategia della tensione: l’ombra di un unico filo conduttore

Sul posto sono accorsi gli agenti del X Distretto Lido di Ostia, supportati dagli specialisti della Polizia Scientifica che hanno lavorato ore per repertare i frammenti dell’innesco e stabilire la composizione chimica del materiale esplosivo.

La pista battuta con maggiore insistenza dagli inquirenti è quella dell’intimidazione legata alla criminalità locale. L’obiettivo del messaggio di fuoco era quasi certamente uno degli inquilini dello stabile, un copione che ricalca alla perfezione quanto avvenuto poco prima a Casal Bruciato.

Sebbene la distanza geografica tra i due quartieri sia notevole, la concomitanza temporale – meno di un quarto d’ora di differenza tra i due raid – e le modalità d’azione identiche stanno spingendo la Squadra Mobile a valutare se possa esserci un’unica regia dietro questa notte di bombe.

L’analisi dei tabulati telefonici e la raccolta dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno decisive per dare un volto ai dinamitardi e comprendere chi stia tentando di accendere una guerra di mala a Roma.

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