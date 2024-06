Buba Sangaré: un giovane talento per la Roma del futuro

La Roma ha completato il primo acquisto della sessione estiva: Buba Sangaré, terzino destro spagnolo classe 2007. Un acquisto che rispecchia la filosofia del club, che punta molto sui giovani.

Un prospetto di valore:

Sangaré, nonostante la giovane età, ha già collezionato diverse esperienze internazionali con le giovanili della nazionale spagnola. Si distingue per la sua gioventù, la spinta e le sue grandi doti atletiche.

Il suo arrivo al Levante, seppur con poche presenze, gli ha permesso di confrontarsi con la Liga2 spagnola e con la Coppa del Rey.

Un investimento per il futuro:

La Roma ha acquisito Sangaré a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro, con un 10% sulla futura rivendita a favore del Levante.

Si tratta di un investimento per il futuro, con la consapevolezza che il giocatore non sarà subito titolare.

Un tassello per la rifondazione del reparto:

L’arrivo di Sangaré rappresenta il primo passo nella rifondazione del reparto difensivo giallorosso. Con Karsdorp e Celik pronti a partire e Kristensen non riscattato, la Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro titolare.

Il nome più gettonato è quello di Bellanova del Torino.

Un colpo che guarda al futuro:

L’acquisto di Buba Sangaré conferma la volontà della Roma di puntare sui giovani e di costruire un progetto solido per il futuro.

Il giocatore spagnolo avrà il tempo per crescere e per integrarsi nella squadra, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la Roma del domani.

