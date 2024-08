Colpo Lazio: Samuel Gigot rimpiazza Casale in difesa

Marco Baroni può sorridere: la Lazio ha messo a segno un colpo in difesa, assicurandosi Samuel Gigot dal Marsiglia. Il difensore francese arriva per prendere il posto di Casale, appena ceduto al Bologna, in un mercato dove Lotito continua a bilanciare cessioni e nuovi arrivi con precisione chirurgica.

Gigot, classe 1993, è un difensore possente (187 cm), abile nel gioco aereo e con una grande presenza fisica. Nonostante non sia il più rapido, ha dimostrato solidità nelle sue due stagioni al Marsiglia, dove ha accumulato 66 presenze e segnato cinque gol tra campionato e coppe. Con esperienze passate allo Spartak Mosca, Gent, Kortrijk e Arles-Avignon, Gigot porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale.

Il difensore è già atterrato a Fiumicino e in giornata sosterrà le visite mediche, sigillando così un’operazione lampo tra Lazio e Marsiglia.

I biancocelesti erano a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato, mentre il club francese cercava di monetizzare la cessione di un giocatore in scadenza nel 2025. Lotito ha messo sul piatto 3 milioni di euro per assicurarsi Gigot, che ha firmato un contratto triennale con la Lazio.

L’arrivo di Gigot si è reso necessario dopo l’addio di Casale. Il difensore, che era stato una delle rivelazioni del primo anno sotto la guida di Sarri, ha deluso nella scorsa stagione, retrocedendo nelle gerarchie dietro Gila e Patric.

La prestazione opaca a Udine, che lo ha visto sostituito all’intervallo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo la Lazio a intervenire sul mercato.

Casale si trasferisce al Bologna in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni, che diventerà obbligatorio se i rossoblù dovessero centrare una qualificazione europea.

