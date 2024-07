Soulé alla Roma, ci siamo: accordo con la Juve per 30 milioni

Dopo una lunga trattativa, la Roma ha finalmente trovato l’accordo con la Juventus per il trequartista argentino Matias Soulé. I giallorossi hanno messo sul piatto 30 milioni di euro (26 di parte fissa e 4 di bonus) più il 10% sulla futura rivendita del giocatore, convincendo anche il giovane talento, che ha rifiutato le proposte di Premier League per vestire la maglia della Roma.

Un colpo importante per la Roma, che cerca di assicurarsi un giocatore di grande talento e duttilità. Soulé, classe 2003, nell’ultima stagione in Serie A con il Frosinone ha collezionato 36 presenze, 11 gol e 3 assist, dimostrando di essere un’autentica promessa del calcio argentino.

Soulé fortemente voluto da DDR, che lo vede come un elemento chiave per il suo schema di gioco.

L’argentino in caso arrivasse in giallorosso potrà quindi giocare da trequartista alle spalle di Dybala, ma all’occorrenza può essere impiegato anche come esterno d’attacco o seconda punta.

Con Soulé, Dybala, la Roma può contare su un reparto offensivo di grande talento e fantasia.

I tifosi giallorossi sono già entusiasti di questa notizia e non vedono l’ora di vedere presto la coppia argentina in azione.

Oltre alle sue doti tecniche, Soulé è un giocatore molto motivato e voglioso di affermarsi. Ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli in Serie A e ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista della Roma.

Il possibile arrivo di Soulé è un segnale importante per le ambizioni della Roma, che vuole tornare a competere per i grandi traguardi. Con un mercato oculato, i giallorossi hanno tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione.

