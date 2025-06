Pedro c’è, Pedro c’è!

Pedro e la Lazio: una storia che continua, tra classe, sacrificio e fedeltà. L’attaccante spagnolo, che a luglio compirà 38 anni, ha firmato il rinnovo del contratto con il club capitolino fino al 30 giugno 2026.

Un anno in più per scrivere un nuovo capitolo di una carriera straordinaria, che a Roma – sponda biancoceleste – ha trovato una seconda giovinezza.

Il prolungamento arriva come primo regalo di Claudio Lotito a Maurizio Sarri, al suo ritorno sulla panchina laziale. Un’intesa mai interrotta, quella tra il tecnico toscano e l’ex stella di Barcellona e Chelsea: insieme hanno vinto l’Europa League a Londra, insieme ora proveranno a rilanciare la Lazio in Serie A.

Pedro non è più un titolare fisso, ma è molto più di una semplice riserva. Nell’ultima stagione ha firmato 10 reti in campionato – il suo miglior bottino italiano – e altri 4 gol in coppa.

Un impatto pesante, costruito con intelligenza, duttilità e quel fiuto del gol che non invecchia mai. Nonostante l’età, lo spagnolo ha fatto la differenza anche nelle partite più complesse, diventando spesso decisivo nei finali o nei momenti di difficoltà.

“Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione”, scrive la Lazio nel comunicato ufficiale. “Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza”.

Una logica che sa anche di affetto: dopo essere stato scaricato da Mourinho alla Roma, Pedro ha trovato una nuova casa a Formello. 176 presenze e 34 gol in quattro stagioni, un feeling con la tifoseria nato in silenzio e cresciuto a suon di prestazioni.

Il nuovo contratto – da 2,2 milioni di euro – potrebbe anche essere l’ultimo da calciatore: la Lazio lo vede già nel futuro dietro le quinte, magari con un ruolo nello staff o nei quadri tecnici. Ma ora c’è un’altra stagione da vivere, magari con un ultimo colpo da campione.

