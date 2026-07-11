Lazio, Gattuso si presenta: «I tifosi vanno riconquistati con i fatti». E su Lotito: «Confronto schietto». Diramati i convocati per il ritiro

Sguardo dritto, zero giri di parole e le idee chiarissime su come raddrizzare una barca che naviga in acque agitate. È cominciata ufficialmente l’era di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio.

Nel giorno del suo sbarco al Training Center di Formello, con il presidente Claudio Lotito oltreoceano per impegni negli Stati Uniti, il nuovo tecnico biancoceleste si è presentato alla città senza sfuggire ai temi caldi.

Dalla durissima contestazione della tifoseria fino ai paletti del mercato, passando per i patti di ferro siglati con la proprietà.

«Sono molto contento di essere qui. In questi primi giorni ho trovato grande disponibilità nel gruppo», ha esordito Gattuso, consapevole della pesante eredità tecnica lasciata negli anni da Maurizio Sarri. «Conoscevo le difficoltà del momento. Non mi piace parlare di moduli: voglio una squadra intensa, aggressiva, capace di tenere il baricentro alto. Dovremo sputare sangue per questa maglia».

Il patto con Lotito e lo stop ai telefoni

Gattuso ha subito voluto chiarire quali saranno le regole d’ingaggio all’interno delle mura di Formello, specialmente nel rapporto con il patron biancoceleste.

Le regole dello spogliatoio: «Con Lotito c’è un confronto diretto. Gli ho chiesto di migliorare alcuni aspetti dell’organizzazione perché si deve lavorare con serenità. Se il presidente ha qualcosa da dire alla squadra, preferisco che lo faccia davanti a tutti, nello spogliatoio, senza intermediari. Oggi circolano troppi telefoni e troppe informazioni escono fuori».

L’allenatore ha poi blindato la scelta di presentarsi da solo in conferenza: «L’assenza del patron? Giusta. Altrimenti oggi avremmo parlato solo delle proteste della curva e non del progetto tecnico».

Il mercato e il caso Gila: «Chi non ha stimoli può partire»

Il tecnico ha poi affrontato il tema caldissimo delle trattative, confermando che la cessione del difensore spagnolo Mario Gila al Milan è stata avallata direttamente da lui.

L’addio di Gila: «Se fosse dipeso solo dalla società, sarebbe rimasto. Sono stato io a dire che chi non ha la volontà di restare non può far parte del progetto. Ci ho parlato, mi ha spiegato le sue motivazioni e l’offerta economica che ha ricevuto. Auguri a lui, ma qui serve gente motivata».

Gli innesti richiesti: «Le nostre risorse sono limitate e dovremo essere attenti. Sicuramente serve un difensore centrale per sostituirlo. In attacco valuteremo il giovane Ratkov, mentre la base a centrocampo e sulle fasce è valida. Meglio pochi acquisti mirati che una sfilata senza logica».

La griglia della Serie A: «Sulla carta ci sono almeno sette o otto squadre che partono davanti a noi. Inutile fare proclami adesso, pensiamo a completare la rosa».

Il fattore tifosi: «Sta a noi riportarli allo stadio»

Con una campagna abbonamenti che stenta a decollare e il clima di freddezza della piazza, Ringhio non cerca scuse: «I ragazzi sanno bene che momento vive l’ambiente. Ma l’eventuale assenza dello stadio pieno non deve diventare un alibi. Saremo noi, con le prestazioni e l’atteggiamento, a dover riconquistare la fiducia della gente».

La lista per il ritiro: chi sale sul treno per la nuova stagione

Al termine della presentazione, il club ha diramato la lista dei convocati che da domenica 13 luglio suderanno sul campo di Formello.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti, D’Alessio.

Difensori: Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Nuno Tavares, Gigot, Provstgaard.

Centrocampisti: Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Taylor, Przyborek, Galassi, Farcomeni.

Attaccanti: Zaccagni, Dia, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Artistico, Serra.

Restano invece fuori dall’elenco i lungodegenti Furlanetto, Danilo Cataldi e Gustav Isaksen.

I tre calciatori, reduci da recenti interventi chirurgici, non partiranno con il resto del gruppo e proseguiranno i rispettivi percorsi di riabilitazione personalizzata all’interno delle strutture del centro sportivo. La Lazio di Gattuso è pronta a muovere i primi passi.

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