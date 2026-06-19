Pietralata, svelato il progetto Stadio della Roma: ecco i rendering ufficiali e la maxi-Curva Sud da 23mila posti

Il sogno comincia a prendere forma e, soprattutto, a mostrarsi nei dettagli. Dopo mesi di indiscrezioni, rendering rubati e rumors societari, il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata è ufficialmente di dominio pubblico.

Sul portale istituzionale di Roma Capitale sono stati pubblicati tutti gli elaborati, le planimetrie e le relazioni del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) depositato dal club giallorosso, aprendo una finestra trasparente sulla futura casa della squadra.

Oltre cento pagine di dossier che non si limitano a descrivere un impianto sportivo, ma delineano una colossale operazione di rigenerazione urbana destinata a cambiare radicalmente il volto di una vasta porzione del quadrante nord-est della Capitale.

Una Curva Sud da record mondiale: 22 varchi per 22 rioni

A catalizzare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di architettura sono i dettagli sulle sezioni interne dell’impianto, concepito con una filosofia marcatamente “inglese” (tribune a ridosso del campo) ma con un’anima visceralmente romana.

Il cuore pulsante dell’opera sarà la nuova Curva Sud: un’imponente e ripida muraglia giallorossa capace di ospitare ben 23mila spettatori, configurandosi come uno dei settori popolari a anello singolo più grandi del pianeta.

Per saldare il legame identitario tra la squadra e le sue radici, i progettisti hanno ideato un richiamo simbolico affascinante: i 22 varchi principali d’accesso alla curva prenderanno il nome degli storici rioni di Roma (da Trastevere a Testaccio, da Monti a Prati).

Sotto il profilo ingegneristico, la copertura dello stadio è stata studiata per avvolgere la struttura seguendo una geometria ispirata alla cavea dei teatri romani. Una scelta non solo estetica, ma acustica: la conformazione dei materiali rifletterà il sonoro verso il terreno di gioco, amplificando i cori del pubblico e promettendo un effetto “bolgia” altamente immersivo.

Il masterplan: due parchi per far vivere Pietralata 365 giorni all’anno

I documenti depositati in Comune chiariscono come l’investimento della famiglia Friedkin punti a superare il concetto di cattedrale nel deserto, integrandosi con il tessuto urbano circostante attraverso un sistema di aree verdi fruibili sette giorni su sette:

Il Parco dello Stadio (Ovest): Un grande corridoio verde attrezzato che fungerà da asse di scorrimento ciclo-pedonale per collegare in sicurezza via dei Monti Tiburtini alla stazione FS/Metro di Roma Tiburtina, gestendo in modo sostenibile i flussi dei tifosi nei giorni di match.

Il Parco Urbano Centrale: Un’oasi naturalistica dotata di percorsi pedonali, aree giochi per bambini, zone per lo sport all’aria aperta, punti ristoro e spazi dedicati alla socialità dei residenti del quartiere, aperta anche quando il campionato è fermo.

Iter accelerato dal commissario Sessa

La pubblicazione dei rendering e dei dati strutturali coincide con uno snodo amministrativo cruciale. Nei giorni scorsi, il commissario straordinario di Governo, Massimo Sessa, ha firmato un’ordinanza mirata ad accelerare i tempi di esame del progetto di fattibilità da parte della conferenza dei servizi. Una spinta burocratica fondamentale per accorciare i tempi e mettere in sicurezza le procedure autorizzative.

Il traguardo dei cantieri richiede ancora diversi passaggi istituzionali, tra cui il voto definitivo dell’Assemblea Capitolina e la stesura del progetto esecutivo, ma la pubblicazione delle tavole ufficiali cancella i fantasmi dei vecchi e fallimentari progetti del passato (come Tor di Valle). Per la prima volta, la Roma e i suoi tifosi vedono un perimetro reale su cui costruire il proprio futuro.

La scelta di intitolare i varchi d’accesso ai rioni storici e di creare una curva da 23mila posti dimostra la volontà di mantenere un forte legame identitario con la tradizione della città, pur inserendo l’impianto in una periferia da modernizzare.

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