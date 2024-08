Roma-Milan: verso un maxi scambio tra Abraham, Saelemaekers e Okafor

La Roma continua a definire la squadra per la stagione 2024/2025, dopo aver investito circa 100 milioni di euro per assicurarsi giocatori come Soulé e Dovbyk.

Ma il mercato dei giallorossi non è ancora chiuso: si lavora per rafforzare ulteriormente la rosa, con la ricerca di un terzino destro e di un esterno offensivo che possano completare l’organico.

De Rossi ha espresso chiaramente la necessità di nuovi innesti, e una delle mosse chiave potrebbe essere la cessione di Tammy Abraham.

Il Milan, fortemente interessato all’attaccante inglese, ha già avviato i negoziati con il club romano. Le due società stanno discutendo un potenziale maxi scambio che coinvolgerebbe tre giocatori: Abraham da una parte, e dall’altra Okafor e Saelemaekers.

Tammy Abraham è di nuovo al centro delle voci di mercato, per il secondo anno consecutivo. Già lo scorso anno era tra i cedibili, ma un infortunio nell’ultima partita contro lo Spezia aveva bloccato la sua partenza.

Ora, l’attaccante è un obiettivo prioritario di Fonseca, che lo vorrebbe come partner ideale per Morata al Milan.

Tuttavia, la Roma valuta Abraham circa 30 milioni di euro, una cifra che i rossoneri ritengono troppo elevata.

Per raggiungere un accordo, il Milan è disposto a inserire due contropartite tecniche. Il primo nome sul tavolo è quello di Alexis Saelemaekers, un esterno offensivo versatile, capace di giocare su entrambe le fasce.

Il belga, che ha contribuito alla storica qualificazione in Champions League del Bologna lo scorso anno, è un jolly che piace a De Rossi, con una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Il secondo nome è oggetto di trattativa: si discute tra Davide Calabria e Noah Okafor. Calabria, capitano rossonero e terzino destro classe 1996, non entusiasma Fonseca, soprattutto a causa dell’infortunio di Florenzi, che rende difficile per il Milan rinunciare a lui.

Così, l’opzione Okafor sta guadagnando terreno: l’attaccante svizzero classe 2000 potrebbe risolvere due esigenze per la Roma, quella dell’esterno offensivo e del vice-Dovbyk. Okafor, in grado di coprire tutto il fronte d’attacco, è valutato dal Milan circa 20 milioni di euro e sarebbe un’aggiunta preziosa per i giallorossi.

Inoltre, a Roma troverebbe Pilgrim, attaccante della Roma Femminile e fidanzata di suo fratello Elijah, aggiungendo un tocco personale alla trattativa.

Saelemaekers e Okafor in cambio di Tammy Abraham: questo è il maxi scambio su cui Milan e Roma stanno lavorando, mentre il fischio d’inizio del nuovo campionato si avvicina sempre di più.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙