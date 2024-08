Bove saluta la Roma: va alla Fiorentina, accettando un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro

Il saluto di un romanista doc. Edoardo Bove, il giovane talento romano che ha vestito la maglia giallorossa per 12 anni, lascia la Roma per trasferirsi alla Fiorentina.

La cessione del classe 2002, voluta per fare cassa e fare spazio all’arrivo di Kone, segna un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista.

Bove, che aveva rifiutato offerte prestigiose da Nottingham Forest e Eintracht Francoforte, ha scelto di restare in Italia, accettando un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni di euro. Questo diritto diventerà obbligo se Bove raggiungerà il 60% delle presenze con la Viola in questa stagione.

La sua partenza segna la fine di un’era che lo ha visto partire titolare sotto Mourinho per diventare una pedina di riserva sotto De Rossi.

La sua cessione si inserisce in una serie di addii di giovani talenti romani che sono diventati rimpianti per la Roma: da Scamacca, a lungo inseguito da Tiago Pinto, a Calafiori, ora all’Arsenal dopo una stagione da protagonista con il Bologna in Champions League, fino a Frattesi, il cui trasferimento è ancora un rimpianto a Trigoria.

I tifosi giallorossi si stringono in un mix di tristezza e speranza, temendo che Bove possa diventare l’ennesimo rimpianto romanista.

La partenza di Bove è l’ennesimo segnale di un ciclo che si chiude, lasciando spazio alla speranza che il futuro riservi nuove gioie alla Roma e ai suoi appassionati sostenitori.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙