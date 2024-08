Scambio Abraham-Saelemaekers: Milan e Roma sempre più vicine all’accordo

Il calciomercato entra nel vivo con un affare che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A. Alexis Saelemaekers più 10 milioni di euro per portare Tammy Abraham al Milan: questo lo scambio che sembra ormai a un passo dalla chiusura.

Per la Roma, guidata dal DS Ghisolfi, sarebbe un colpo decisivo per risolvere due problemi in un colpo solo: rafforzare il centrocampo con un giocatore versatile come Saelemaekers e cedere un attaccante che, nelle ultime stagioni, ha faticato a imporsi con continuità, segnando solo 10 gol in 64 presenze.

Le trattative tra Roma e Milan sono caldissime, con il tecnico rossonero Fonseca pronto ad accogliere un attaccante atteso da tempo per dare nuova linfa al reparto offensivo. Entrambi i giocatori hanno già dato il loro assenso al trasferimento, e le società sono a un passo dall’accordo definitivo.

Per la Roma, l’arrivo di Saelemaekers colma una lacuna importante in mezzo al campo, garantendo quella corsa e quel dinamismo che sono mancati nell’ultimo periodo.

Il belga, grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli, rappresenta il jolly perfetto per il gioco di De Rossi, permettendo al tecnico di avere maggiori soluzioni tattiche. Inoltre, i 10 milioni che entreranno nelle casse giallorosse potrebbero essere reinvestiti per un ulteriore colpo di mercato, magari cercando un rinforzo last-minute.

Dall’altra parte, il Milan trova in Abraham il tanto cercato vice-Morata, una figura che è mancata drammaticamente nella sconfitta contro il Parma. Jovic e Okafor non hanno convinto, e ora i rossoneri puntano sull’inglese per ripetere le gesta della sua brillante prima stagione in Italia.

L’annuncio ufficiale delle due società è atteso a breve, con Abraham che potrebbe già essere a disposizione di Fonseca per il big match del 31 agosto contro la Lazio all’Olimpico. Per la Roma, invece, il test contro la Juventus del 1° settembre sarà l’occasione per vedere all’opera il nuovo centrocampista belga.

Una mossa di mercato che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre, pronte a rilanciare le loro ambizioni nella nuova stagione.

