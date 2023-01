Buone notizie per gli Istituti Comprensivi di Colli Aniene

L’amministrazione di prossimità sta facendo un buon lavoro su quelle scuole trascurate per anni. Nella succursale di via Scalarini, un guasto all’impianto idrico impediva l’accensione del riscaldamento. L’intervento di una squadra di Roma Capitale, che ha lavorato in condizioni estreme, ha permesso di avere in breve un intervento risolutivo. Ora non ci resta che attendere gli interventi annunciati sulle facciate esterne della Balabanoff per i quali ci stiamo battendo da 10 anni.

Nel frattempo riportiamo il post della Vice Presidente del IV Municipio Annarita Leobruni:

“Qualche giorno fa in assessorato è arrivata questa mail. Questi mesi non sono stati facili, le scuole hanno tanto bisogno di manutenzione, che stiamo facendo piano piano, cercando di rispondere al meglio alle esigenze degli istituti. A volte facciamo bene, altre dobbiamo migliorare, ma la relazione con le scuole, lo scambio di idee, la continua presenza che cerchiamo di avere, da i suoi frutti.

Stanno partendo tanti lavori programmati e tanti cantieri. Abbiamo affidato a professionisti le progettazioni e piano piano cominceremo a vederne i frutti.

Bisogna migliorare ma cerchiamo di essere sulla strada giusta accanto e appiccicati alle scuole”

.