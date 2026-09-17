Cambio al vertice di Italia Viva in Campidoglio: Francesca Leoncini è la nuova capogruppo

Nuovo assetto per il gruppo consiliare di Italia Viva in Assemblea Capitolina. Francesca Leoncini assume la guida delle componenti renziane in Campidoglio nel ruolo di nuova capogruppo, raccogliendo il testimone per orientare l’azione politica del partito all’interno dell’aula e nel confronto diretto con l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

L’avvicendamento formale segna una fase strategica per il gruppo riformista, impegnato ad incanalare le proprie priorità nell’agenda di governo della città in una fase di profondo rinnovamento urbano ed infrastrutturale.

Puntare su infrastrutture, mobilità e attrazione di investimenti

In occasione del suo insediamento, la neo-capogruppo ha tracciato le linee guida che orienteranno il lavoro del gruppo di Italia Viva nei prossimi mesi, confermando la volontà di garantire un apporto costruttivo ma rigoroso alla maggioranza:

«Assumo l’incarico di capogruppo di Italia Viva in Campidoglio con grande senso di responsabilità, con l’obiettivo di proseguire il lavoro svolto in questi anni e contribuire, con le nostre proposte, all’azione della maggioranza e dell’Amministrazione Gualtieri».

I pilastri del programma politico

Il focus dell’azione consiliare si concentrerà sui temi centrali dello sviluppo metropolitano e della vivibilità quotidiana:

Infrastrutture e mobilità: Supporto ai cantieri strategici per modernizzare i collegamenti e la rete dei trasporti della Capitale.

Sostenibilità e decoro: Interventi mirati sulla tutela del verde pubblico e sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Sicurezza ed economia: Azioni concrete per rafforzare la sicurezza cittadina e rendere Roma attrattiva nei confronti dei capitali e dei grandi investimenti esteri.

«Roma sta attraversando una fase importante di trasformazione — ha concluso Leoncini — e come Italia Viva vogliamo continuare a sostenere un percorso riformista che renda la città sempre più moderna, inclusiva e competitiva».

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