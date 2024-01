Cantiere in via Salaria per lavori rete elettrica

Da oggi Lunedì 22 Gennaio 2024 torna la disciplina di traffico per consentire i lavori di Terna per l’ammodernamento della rete e la sicurezza del sistema elettrico della Capitale.

La settimana scorsa è ripreso il cantiere che riguarda il tratto da via Yser verso fuori Roma, al momento in corrispondenza del civico 229.

Il tratto successivo non dovrebbe avere le preesistenze archeologiche che hanno comportato i precedenti rallentamenti e dovrebbe progredire con maggiore velocità.

Per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale e veicolare si rende necessario istituire disciplina di traffico che comporta:

Direzione obbligatoria in corrispondenza dell’incrocio con via Panama sulla stessa o su via Chiana;

Interruzione in prossimità di via Panama per evitare che il traffico anche di mezzi pesanti provenienti da fuori Roma graviti su via Clitumno via Ruspoli e via Yser che hanno sezioni ristrette;

via Yser senso unico di marcia da via Salaria verso via Lovanio (cambio di senso, prestare molta attenzione). Dare precedenza all’intersezione con via Lovanio. Direzione obbligatoria a sinistra all’Intersezione con via Lovanio.

Come richiede la normativa il cartello di cantiere è regolarmente esposto in corrispondenza dell’area attuale di lavoro (via Salaria angolo via Yser) e anche, nonostante sia interruzione da disciplina di traffico, sull’orsogril posto in corrispondenza dell’incrocio con via Panama.