Caro-affitti, Roma cerca 70 mila case: il Campidoglio punta su banche e housing sociale

La tenaglia del carovita e del mercato immobiliare impazzito non morde più soltanto le fasce storicamente povere ed indigenti della Capitale.

Ad affogare nell’impossibilità di reperire un’abitazione dignitosa a canoni sostenibili è oggi una platea sterminata di lavoratori “essenziali”: infermieri, docenti, dipendenti del terzo settore, giovani coppie e nuclei monoparentali, esclusi sia dalle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica per sforamento dei tetti ISE, sia dai listini proibitivi del libero mercato.

Per sbloccare uno stallo strutturale che vede la Capitale stimare un fabbisogno di 70 mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni (ripartiti in 20mila di edilizia popolare, 30mila di housing sociale ed altri 20mila a mercato calmierato), la giunta capitolina ha chiamato a raccolta gli istituti di credito.

Nel corso della Commissione regionale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), gli assessori all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ed al Patrimonio, Tobia Zevi, hanno illustrato le linee guida del nuovo piano casa capitolino.

Zero consumo di suolo e regole certe: le leve della Delibera 203

La strategia poggia su una precisa architettura normativa ed urbanistica pensata per spingere i privati ad investire nel sociale senza saccheggiare il territorio:

La Delibera 203/2025 ed il Regolamento dell’Abitare: Mette a disposizione terreni, aree ed immobili del patrimonio pubblico per interventi ad alto tasso di accessibilità economico-sociale, azzerando il consumo di nuovo suolo. Parallelamente, il nuovo Regolamento Capitolino stabilirà criteri certi e trasparenti per la determinazione dei canoni, le modalità d’accesso e la scelta dei gestori sociali.

Incentivi proporzionali e premiali: L’apporto del sostegno pubblico — sotto forma di contributi a fondo perduto, quote di partecipazione in equity, opzioni d’acquisto a lungo termine e garanzie sui canoni — crescerà in modo più che proporzionale all’aumento degli alloggi ad uso sociale inseriti in ciascun cantiere.

Il fondo anti-morosità e la partnership finanziaria con la BEI

Per rassicurare il sistema bancario e la proprietà privata, l’amministrazione romana sta mettendo in campo strumenti d’attutimento del rischio finanziario:

L’Agenzia Sociale per l’Abitare: Accompagnerà proprietari ed inquilini nella gestione delle locazioni, curando il registro dei soggetti aventi diritto ed amministrando un Fondo di garanzia pubblico ideato per coprire gli eventuali casi di morosità incolpevole.

Il veicolo d’investimento con la BEI: Assieme alla Banca Europea degli Investimenti si sta lavorando alla nascita di un veicolo finanziario a capitale misto pubblico-privato. Il Campidoglio conferirà terreni, diritti di superficie ed immobili con vincolo sociale, mentre le banche ed i fondi d’investimento porteranno la dotazione di liquidità per far partire i cantieri.

I nodi politici: “Far fruttare l’investimento privato mantenendo la regia pubblica”

“Incontrare il sistema creditizio è indispensabile se vogliamo risposte concrete sul piano dei volumi e dei cantieri” ha ribadito l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. “Dobbiamo creare le condizioni affinché l’housing sociale torni ad essere attraente e conveniente anche per l’operatore privato, moltiplicando la capacità d’offerta sotto una ferrea regia pubblica”.

Dello stesso tenore il commento dell’assessore al Patrimonio Tobia Zevi: “La crisi della casa minaccia la tenuta economica e produttiva della città. Con l’Agenzia Sociale ed il veicolo BEI mettiamo sul piatto garanzie, immobili e tutele: l’alleanza con il ceto bancario serve a garantire un tetto alla classe lavoratrice senza arretrare di un millimetro sulla funzione pubblica del piano”.

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