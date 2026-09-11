Casal Bernocchi riabbraccia la scuola “La Crociera”: Gualtieri taglia il nastro dopo il restyling da 900mila euro
Il plesso di via Egidio Garra, chiuso nel 2024 per deficit strutturali, riapre i battenti per il nuovo anno scolastico. Il sindaco in visita nel Municipio X con il presidente Falconi e l'assessore Morelli
Un giorno di festa atteso per oltre due anni da centinaia di famiglie del quadrante sud della Capitale. La scuola primaria “La Crociera” di Casal Bernocchi ha riaperto ufficialmente i propri cancelli per inaugurare l’anno scolastico.
A celebrare il ritorno in classe degli alunni è giunto sul posto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, affiancato dal presidente del Municipio X Mario Falconi, dall’Assessore municipale alla Scuola Andrea Morelli e dal consigliere capitolino Giovanni Zannola.
L’edificio di via Egidio Garra 40 era stato sbarrato nel 2024 a seguito di alcune criticità strutturali che ne avevano compromesso l’agibilità in sicurezza.
I numeri dell’opera e il cantiere da quasi un milione di euro
Finanziato all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 per un importo complessivo di circa 900mila euro, il cantiere è entrato nella fase operativa nei primi giorni di gennaio 2026, arrivando a completamento in tempi record grazie a un capillare monitoraggio istituzionale:
Consolidamento strutturale: Gli interventi primari hanno riguardato la messa in sicurezza dei solai, degli elementi portanti e delle giunzioni dell’intero stabile.
Riqualificazione degli ambienti: Oltre al risanamento statico, l’immobile è stato rinnovato con nuove pavimentazioni, il ripristino di pareti e soffitti e la sostituzione integrale degli infissi, delle porte e delle vetrate.
Gualtieri: “Garantiti trasporti e continuità didattica durante i lavori”
“Esprimo grande soddisfazione nel restituire questo spazio prezioso alla comunità scolastica e alle famiglie” ha commentato il primo cittadino Roberto Gualtieri durante la cerimonia d’inaugurazione. “Fin dall’insorgere dei problemi abbiamo lavorato su due binari: garantire la totale sicurezza e tutelare il diritto allo studio. Con Roma Servizi per la Mobilità abbiamo organizzato i navettamenti verso le sedi provvisorie mantenendo il punto di raccolta a Casal Bernocchi per ridurre i disagi. Oggi non riapriamo semplicemente la scuola chiusa nel 2024, ma consegniamo ai bambini una struttura decisamente più bella, solida e moderna”.
L’operazione è stata resa possibile grazie alla sinergia tra Campidoglio, Municipio X, Direzione Tecnica, dirigenza scolastica e comitati di quartiere, che hanno coordinato ogni fase del passaggio logistico.
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