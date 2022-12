Casal Monastero si prepara a festeggiare il Natale con l’Happy Christmas 2022

Sabato 17 Dicembre 2022 tutti pronti a festeggiare il Natale nel quartiere di Casal Monastero nel IV Municipio. L’appuntamento è alle ore 17.00 presso il parco giochi sito in Via Stefano Protonotaro. Il parco giochi nasce dalla forte volontà del Consorzio di Casal Monastero di riqualificare un’area verde abbandonata al degrado e ridotta ad una discarica. Nel corso del tempo si è trasformata, grazie alla volontà ed all’impegno del Consorzio, in un’area di svago e di gioco ed è stata recentemente oggetto di tutela ambientale grazie alla piantumazione di alberi attraverso le cooperative Pac2000A Conad e Conad Nord Ovest.

Il programma “Happy Christmas 2022” prevede un concerto di Natale con l’ensemble vocale jazz Swingo’ Ròmani che eseguirà, in stile swing, le più belle canzoni della tradizione natalizia americana con contaminazioni di sonorità gospel. Il coro, fondato dal maestro Fabio Poli, sarà accompagnato da Andrea Pagani al pianoforte. Chiaramente ci sarà spazio per i più piccoli che avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua casa, ma ci saranno tante altre sorprese ad attendere al parco giochi come il piccolo coro dei bambini ed infine the e vin brulé per tutti.

In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata al successivo martedì 20 Dicembre sempre alle ore 17.00.