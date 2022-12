Case Rosse, terminati lavori in via Corropoli

Chiusi oggi 29 dicembre 2022 i lavori su via Corropoli nel Municipio IV, ora la strada è di nuovo percorribile. Il cantiere è stato aperto il 30 novembre, la conclusione dell’intervento era prevista per la fine dell’anno.

La via, nel quartiere Case Rosse, era stata chiusa e interdetta al traffico nel 2018 per un grave deterioramento dell’asfalto, dovuto al cedimento della sottostante struttura stradale. Il Campidoglio (Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, CSIMU) è intervenuto con un finanziamento di 30mila euro sul bilancio comunale per il consolidamento del fondo stradale, il ripristino dell’asfalto e della segnaletica. Via Corropoli è tra gli assi viari più rilevanti per gli spostamenti in zona Case Rosse.