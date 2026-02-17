Castel Fusano, crolla un grosso ramo: strada chiusa tra Ostia e Dragoncello

Notte di paura nel Municipio X. Un grosso ramo si è improvvisamente abbattuto su via di Castel Fusano, senza fortunatamente colpire veicoli o passanti.

L’episodio ha però imposto la chiusura immediata della strada e un intervento urgente che ha paralizzato il traffico tra Ostia e l’entroterra.

Il crollo avviene in un momento particolarmente delicato per l’area: proprio il 16 febbraio sono iniziati gli abbattimenti programmati nella vicina Pineta di Castel Fusano, nell’ambito del piano di riforestazione finanziato con fondi PNRR.

Viabilità bloccata e intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale, che hanno disposto il blocco totale del traffico:

Tratto interdetto: via di Castel Fusano, tra via dei Pescatori e via del Fosso di Dragoncello, in entrambi i sensi di marcia.

Operazioni di rimozione: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, con l’ausilio dell’autoscala AS13, hanno provveduto al taglio e alla rimozione del legname dalla carreggiata.

Verifiche tecniche: il Servizio Giardini sta effettuando controlli di stabilità sulla pianta per valutare l’eventuale abbattimento del fusto residuo.

La chiusura ha creato disagi alla circolazione in un’arteria strategica che collega il litorale con l’area interna del Municipio X.

