Castel Fusano, pineta in fiamme: maxi intervento dei vigili del fuoco

Intorno alle 18:00 di oggi, mercoledì 1 ottobre, un vasto incendio è divampato all’interno della pineta di Castel Fusano, una delle aree verdi più preziose del litorale romano.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal materiale di un macchinario pesante utilizzato per trasformare alberature tagliate in truciolato e segatura, rimasto coinvolto nel rogo.

Diversi alberi sono stati già colpiti, con colonne di fumo visibili a distanza che hanno destato preoccupazione tra residenti e automobilisti di passaggio.

La sala operativa del comando di Roma ha inviato numerose squadre di vigili del fuoco, partite dalle caserme dell’Eur, di Ostia e della Pisana, con il supporto della partenza boschiva, carro autoprotettori e autobotti arrivate anche da Pomezia e Nemi.

L’obiettivo: arginare le fiamme ed evitare che l’incendio si estenda in profondità nella pineta.

Sul posto stanno operando i pompieri, affiancati dalle forze dell’ordine che hanno cinturato l’area per motivi di sicurezza.

L’intervento resta in corso e l’allerta resta alta: la pineta, già in passato colpita da roghi devastanti, è un polmone verde fragile e strategico che i vigili del fuoco stanno difendendo con ogni mezzo.

IL VIDEO:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.