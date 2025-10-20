Castel Sant’Angelo, brandisce un coltello e semina il terrore tra i passanti. 20enne finisce in manette
L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria
Attimi di paura nella mattinata di ieri domenica 19 ottobre in zona Castel Sant’Angelo, dove un giovane di 20 anni, di nazionalità senegalese, ha seminato il panico tra i passanti brandendo un coltello in mezzo alla strada.
L’allarme è scattato in pochi istanti: sul posto sono intervenuti gli agenti del GSSU, il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno rapidamente circondato e bloccato l’uomo, riuscendo a disarmarlo senza che nessuno rimanesse ferito.
Il coltello è stato sequestrato, mentre il ventenne è stato condotto negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito.
Proprio in questa fase è emerso che sul suo conto pendeva un ordine di carcerazione per un precedente episodio legato allo stesso reato: porto d’armi o oggetti atti ad offendere.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.