Castelverde, inaugurato l’ampliamento della scuola “Città Sant’Angelo” a Roma Est

Un’opera attesa da anni per dare respiro a una delle periferie a più forte densità giovanile e demografica della Capitale.

È stato inaugurato ufficialmente l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado “Città Sant’Angelo”, la struttura scolastica di via Fano Adriano nel quartiere Castelverde, nell’estremo quadrante est della città.

L’infrastruttura si arricchisce così di sei nuove aule didattiche, pensate per riorganizzare gli spazi interni, ridurre il sovraffollamento delle classi e garantire una fruizione più funzionale ad alunni, corpo docente e personale scolastico.

L’intervento e l’impatto sul Municipio VI

La consegna dei nuovi spazi rappresenta un tassello cruciale per la tenuta dei servizi primari nel territorio Tor Bella Monaca-Castelverde:

Contrasto alla saturazione scolastica: L’apertura dei sei moduli permette di accogliere l’incremento delle iscrizioni registrato negli ultimi anni nell’area della Borgata Finocchio e di Castelverde, evitando l’emigrazione forzata degli studenti verso altri quartieri.

Le parole di Nicola Franco: «Ci troviamo di fronte a un’infrastruttura fondamentale per una comunità in costante espansione — ha dichiarato il Presidente del Municipio VI —. Potenziare gli edifici scolastici significa guidare lo sviluppo urbanistico e garantire risorse certe per l’istruzione dei giovani delle nostre periferie».

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