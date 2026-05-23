Centocelle, bimbo autistico maltrattato in classe: due maestre a rischio processo

Un quadro di presunti abusi e metodi coercitivi all’interno delle mura scolastiche, proprio nei confronti di chi avrebbe avuto bisogno di tutele e sensibilità specifiche.

Due maestre di una scuola primaria nella zona di Centocelle, alla periferia est di Roma, si trovano ora a rischio processo con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.

Nei loro confronti, i Carabinieri hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, l’atto formale che precede generalmente la richiesta di rinvio a giudizio.

La vicenda, sollevata da un’anticipazione dell’agenzia Adnkronos, coinvolge due docenti, una delle quali con il ruolo specifico di insegnante di sostegno, incaricata quindi della didattica inclusiva del piccolo, un alunno affetto da disturbo dello spettro autistico.

Le telecamere nascoste nell’aula

L’attività investigativa è scattata a seguito della denuncia dettagliata presentata dalla madre del bambino, allarmata da alcuni mutamenti repentini nel comportamento del figlio.

Per fare piena luce sulla gestione quotidiana della classe, i militari dell’Arma hanno installato all’interno dell’aula dispositivi di intercettazione ambientale audio e video.

I riscontri filmati, concentrati nell’arco temporale compreso tra il settembre del 2024 e il febbraio del 2025, avrebbero documentato ripetute condotte ritenute del tutto inappropriate e lesive della dignità del minore.

Secondo l’impianto accusatorio formulato dai magistrati di piazzale Clodio, le due donne avrebbero fatto sistematicamente ricorso a urla, rimproveri verbali umilianti, strattoni e lievi percosse per contenere l’iperattività del bambino.

La Procura contesta alle docenti non soltanto l’uso della forza fisica e psicologica, ma la totale incapacità professionale di adottare i canali comunicativi e gli strumenti pedagogici adatti alla disabilità del minore, disattendendo in modo sistematico le linee guida previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto per l’alunno.

Le reazioni politiche: «Quadro estremamente grave»

Il caso ha immediatamente valicato le mura dell’istituto scolastico, sollevando dure prese di posizione anche all’interno dell’Assemblea Capitolina. «La vicenda dei presunti maltrattamenti ai danni di un bimbo affetto da autismo merita i necessari e rigorosi approfondimenti del caso», ha dichiarato Rachele Mussolini, capogruppo capitolina di Forza Italia.

«Se quanto contestato dagli inquirenti venisse acclarato in sede processuale, ci troveremmo di fronte a uno scenario di abusi inaccettabile, perpetrato all’interno di una scuola primaria, che per eccellenza deve rappresentare un presidio di sicurezza ed educazione. L’aspetto ancora più doloroso è il presunto coinvolgimento della figura di sostegno, che avrebbe dovuto sostenere e integrare il piccolo. Seguiremo l’evoluzione del caso, certi che la magistratura farà piena luce sulla vicenda, esprimendo fin da ora la massima vicinanza e solidarietà alla famiglia del minore».

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