Centro Sociale Anziani Michele Testa e Centro Culturale: ancora chiuso

Prima il Covid 19 e poi dai primi di novembre 2021 chiuso per lavori di ristrutturazione che dovevano (così recita il cartello affisso al cancello) terminare per l’11 febbraio, cosa che come spesso avviene e non solo negli appalti pubblici, non è avvenuta.

Nessun segno di lavorazioni e nessun comunicato di quanto tempo ancora occorra per ridare agli Anziani un indispensabile centro di socializzazione e di divertimento, indispensabile anche per combattere i danni psicologici provocati dai distacchi e chiusure forzate provocate dal Covid 19,

In breve il Centro Culturale è un luogo dove fare incontri, musica, lettura, tra l’altro in un quartiere decisamente avaro di offerte socializzanti e culturali, ma a tutt’oggi resta chiuso.

Chi di dovere ci faccia sapere qualcosa.