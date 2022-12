Cervelletta: finalmente i lavori

Nel corso di una partecipata visita guidata al Casale della Cervelletta abbiamo avuto l’avventura di imbatterci in due momenti importanti e di grande auspicio.

Davanti al casale stazionavano due camion della ditta incaricata a svolgere i lavori per la messa in sicurezza del tetto del casale. Poco più in là, nel sottostante pratone, era presente una piattaforma aerea, il cosiddetto ragno, con due operatori in prossimità del tetto: mentre un operaio sostava sulla piattaforma , un altro posizionava tegole e coppi.

Anche se con ritardo rispetto ai tempi di programmazione, finalmente viene sanato la parte di tetto crollata. Un’opera di restauro invocata da anni e che arriva a compimento. Un lavoro propedeutico per la rinascita del casale dal momento che proprio il “potenziale pericolo di tegole, coppi e porzioni di travetti lignei” è stato alla base della interdizione al pubblico del Casale (dicembre 2017)

Abbiamo poi avuto il piacere di parlare con il responsabile che sta seguendo il procedere dei lavori. Persona simpatica e disponibile che ci aggiornava di quanto fatto. Nei giorni passati, all’interno del casale, nel sottotetto, sono state sostituite travi di sostegno per consentire il rifacimento del tetto: “ora non ci piove più dentro” raccontava “e possiamo intervenire riposizionando le tegole e le gronde sottostanti”.

Preannunciava poi la fine dei lavori per metà gennaio o alla fine dello stesso mese. Si dovrà procedere anche a sfoltire la parte alta degli alberi a ridosso del casale per consentire il completamento delle gronde e la messa in sicurezza del fronte della copertura. Ma lo storico albero non subirà alcun danno.

Notizie importanti che ci consentono, in occasione delle feste natalizie, di indirizzare auguri e prosperità: al Casale della Cervelletta e a quanti la conoscono , lo promuovono e lo vogliono vivo.

Elio Romano – Coordinamento Uniti per la Cervelletta