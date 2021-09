Chi sono i 22 candidati a sindaco di Roma?

Oltre ai candidati più noti, Virginia Raggi, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri e Enrico Michetti ci sono altri 18 candidati alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 per diventare il Sindaco della Capitale d’Italia. Ecco chi sono e come si chiamano le liste che li sostengono.

Monica Lozzi, presidente del VII municipio (ex M5s), per rEvoluzione civica che presenta liste e candidati in tutti e 15 i municipi.

Fabiola Cenciotti con il Popolo della Famiglia.

Elisabetta Canitano per Potere al Popolo.

Paolo Berdini e Roma Ti riguarda.

Micaela Quintavalle, Partito Comunista.

Cristina Cirillo per il PCI.

Margherita Corrado di Attiva Roma.

Francesco Grisolia con Sinistra rivoluzionaria.

Fabrizio Marrazzo del Partito gay.

Rosario Trefiletti e l’Italia dei valori.

Luca Teodori per la lista 3V.

Giuseppe Cirillo del Partito Buone Maniere.

Andrea Bernaudo dei Liberisti Italiani.

Gilberto Trombetta e Riconquistare l’Italia.

Sergio Iacomoni, detto Nerone, con il Movimento Storico Romano.

Gianluca Gismondi per il Movimento Idea Sociale.

Rodolfo Concordia di Democrazia Cristiana.

Paolo Oronzo Mogli.

Le liste che sostengono Raggi, Gualtieri, Michetti e Calenda

Tornando ai 4 principali candidati per le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 la Sindaca Virginia Raggi ha a sostegno 6 liste:

Movimento Cinque Stelle

Roma Ecologista

Lista Civica Virginia Raggi

Sportivi per Roma

Roma Decide

Con le Donne per Roma

Roberto Gualtieri nella sfida elettorale conta su 7 liste:

Partito democratico

Europa Verde

Partito Socialista Italiano

Roma Futura

Sinistra Civica Ecologista

Lista Civica Gualtieri Sindaco

Demos

Carlo Calenda ha la Lista civica Calenda sindaco.

Enrico Michetti ha 6 liste a supporto:

Fratelli d’Italia

Lega

Forza Italia – Udc

Rinascimento Cambiamo

Lista civica Michetti

Partito liberale europeo